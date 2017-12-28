Сумских футзалистов разгромили в Черкассах

Игра 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге прошла с преимуществом хозяев площадки и завершилась их уверенной победой 8:2.
Сегодня, 19 января, МФК «СумДУ» будет играть в Черкассах с местным «Днепром»....
14 января МФК «СумДУ» принимал на паркете легкоатлетического манежа одесскую команду «МКВ»....
В воскресенье, 14 января, МФК «СумДУ» будет принимать одесскую команду «МКВ»....
Сегодня, 12 января, в Сумах прошла игра 3 тура чемпионата Украины по футзалу среди команд группы 3 второй лиги....
11 января в центральном матче третьего тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 3 «технологи» с уверенным перевесом...