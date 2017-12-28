Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:34163

Кто из сумских биатлонистов поедет на Олимпиаду

По окончании гонок преследования в Антхольце, окончательно определилась заявка нашей команды на Олимпийские Игры.

Старшие тренеры команд утвердили такой состав украинской сборной на главный старт четырехлетия:

Мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко (уроженец Сумщины)

Женщины - Юлия Джима (студентка СумГУ), Вита Семеренко (Сумы), Валя Семеренко (Сумы), Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина (уроженка Сум), Ирина Варвинец.

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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