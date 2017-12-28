Кто из сумских биатлонистов поедет на Олимпиаду

Старшие тренеры команд утвердили такой состав украинской сборной на главный старт четырехлетия:
Мужчины - Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко (уроженец Сумщины)
Женщины - Юлия Джима (студентка СумГУ), Вита Семеренко (Сумы), Валя Семеренко (Сумы), Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина (уроженка Сум), Ирина Варвинец.
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