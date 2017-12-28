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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56127

Украина сохранила место в элите европейского индорхоккея

Сегодня, 21 января, в Праге завершается чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд.

Первая игра дня между сборной Украины, полностью состоящих из воспитанниц сумского хоккея, и Польшей завершилась победой наших девчат со счетом 3:1.

В первом тайме уже на второй минуте матча забила капитан команды Яна Ворушило, на 16-ой - отличилась Оксана Пономаренко. Во втором тайме Виктория Стеценко довела счет до 3:0. Спустя две минуты Паулина Гротекс отыграла один мяч, но на большее полек не хватило.

В итоге 3:1 и с 7 очками в группе С наша команда завершает чемпионат на 5-ом месте.

Спорт Индорхоккей Чемпионат Европы по индорхоккею
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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