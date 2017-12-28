Украина сохранила место в элите европейского индорхоккея Сегодня, 21 января, в Праге завершается чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд.

Первая игра дня между сборной Украины, полностью состоящих из воспитанниц сумского хоккея, и Польшей завершилась победой наших девчат со счетом 3:1.

В первом тайме уже на второй минуте матча забила капитан команды Яна Ворушило, на 16-ой - отличилась Оксана Пономаренко. Во втором тайме Виктория Стеценко довела счет до 3:0. Спустя две минуты Паулина Гротекс отыграла один мяч, но на большее полек не хватило.

В итоге 3:1 и с 7 очками в группе С наша команда завершает чемпионат на 5-ом месте.