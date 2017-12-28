Полицейские задержали грабителей-неудачников Злоумышленники, которые накануне неудачно попытались обокрасть сельмаг, задержаны за ограбление.

Напомним: несколько дней назад при попытке кражи 33-летний житель Шосткинщины застрял в защитной решетке. Поскольку он и его сообщник тогда ничего так и не украли, с ними провели профилактическую работу и отпустили. Однако уже на следующие сутки их обоих задержала полиция во время совершения ограблений.

Первый из злоумышленников, которого работники полиции накануне вынуждены были спасать с «ловушки», соблазнился на перфоратор. Незаметно украсть электроинструмент у него не получилось, и он, несмотря на крики продавщицы, схватил его и бросился бежать. Но и здесь вору не повезло, поскольку неподалеку от места происшествия находились сотрудники полиции, которые, собственно, и задержали незадачливого грабителя с «трофеем» в руках.

Подобная неудача постигла и его 48-летнего сообщника. Этот пытался отобрать на улице сумку у пожилой женщины. Пенсионерка подняла шум и оказала злоумышленнику активное сопротивление, и тот также был задержан на месте полицейскими, которые подоспели на крики.

«Сейчас оба находятся в изоляторе временного содержания, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. В отношении них возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж».

Впрочем, как оказалось, младший из подозреваемых совершил еще и мошенничество. Пользуясь доверием другого своего приятеля, он взял у него мобильный телефон - якобы позвонить знакомой, но не вернул, а продал случайному прохожему.

Поэтому в отношении него следователи открыли еще одно уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За совершенные преступления обоим неудачникам грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.