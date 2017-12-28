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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32140

Шосткинец потерял 5 тысяч, покупая в интернете видеокарту

Молодой человек заказал в Интернете видеокарту, перечислив за нее более 5000 предоплаты. Однако свой товар так и не получил - продавец сначала уверял, что покупку доставят, а потом перестали выходить на связь.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний местный житель. Мужчина пояснил, что нашел на одном из Интернет-сайтов объявление о продаже видеокарты. Он оставил там заявку на приобретение, а через несколько часов ему позвонил менеджер и предложил перечислить всю сумму стоимости заказанного. Говорил, что их фирма работает только по предоплате.

Выполнив условия, покупатель для подтверждения позвонил на телефон менеджера. Его заверили, что оплату получили и в ближайшее время товар вышлют перевозчиком.

Бесполезно прождав несколько дней, молодой человек снова позвонил на фирму, но номер абонента уже был не действителен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Работники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть максимально внимательными при покупке или продаже товара в сети Интернет, не доверять незнакомым телефонным собеседникам и не пускать неизвестных в свое жилище, кем бы они ни назывались, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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