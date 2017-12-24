Сумские баскетболисты проиграли харьковчанам 20-21 января БК «СумДУ» играл на выезде против «Харьковских соколов».

Обе игры 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге завершились победами хозяев площадки 86:76 (15-20, 23-16, 23-17, 25-23) и 95:81 (25-24, 27-21, 20-14, 23-22).

После 8 туров «СумГУ» с 8 победами и 8 поражениями занимает 4-е место в группе 1 высшей лиги. Такие же показатели у харьковчан.

Следующие игры сумчане проведут дома 3-4 февраля против «Днепра-2».