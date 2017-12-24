Сумские баскетболисты проиграли харьковчанам

Обе игры 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге завершились победами хозяев площадки 86:76 (15-20, 23-16, 23-17, 25-23) и 95:81 (25-24, 27-21, 20-14, 23-22).
После 8 туров «СумГУ» с 8 победами и 8 поражениями занимает 4-е место в группе 1 высшей лиги. Такие же показатели у харьковчан.
Следующие игры сумчане проведут дома 3-4 февраля против «Днепра-2».
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