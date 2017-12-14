Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема по ул. Белопольское шоссе, 33 22 января с 9:00 до 15:00 будет прекращено водоснабжение дома № 23, 31, 49, 53, 59, 61 по ул. Белопольский шоссе.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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