Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19120

За выходные на Сумщины произошло три ДТП с пострадавшими

Трое пешеходов получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в Недригайловском, Шосткинском районах и Сумах.

20 января возле села Вильшана Недригайловского района 39-летний водитель автомобиля «DAF 95XF» совершил наезд на 26-летнего местного жителя. В результате дорожного аварии пешеход получил травмы головы и грудной клетки и был госпитализирован в районную больницу.

В этот же день в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на участке железнодорожного пути перегона «станция Торопиловка - станция Сумы». Происшествие случилось около 5.40 утра. По предварительным данным, локомотив совершил наезд на 19-летнего сумчанина. Молодой человек был доставлен в одну из местных больниц, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. В полиции по данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» Уголовного кодекса Украины. Проводятся все первоочередные следственные действия в рамках данного уголовного производства, для установления всех обстоятельств этого происшествия.

А 21 января в Шостке по улице Черниговской 38-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, совершил наезд на 36-летнего местного пешехода. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где у него предварительно диагностировали перелом костей в нижней части туловища.

По фактам ДТП в Недригайловском и Шосткинском районах следователями полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины данных дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители обращаются ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
view counter

По тематике

19.01.2018 14:45

За минувшие сутки на дорогах Сумщины травмировались семь человек

Один пешеход и шесть пассажиров «Мерседес Спринтер» и «Хюндай Сантафе» получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортных происшествий, которые произошли в...

Полиция Ахтырки ищет свидетелей ДТП с потерпевшей
18.01.2018 10:57

Полиция Ахтырки ищет свидетелей ДТП с потерпевшей

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Ахтырка на улице Независимости....

На Сумщине столкнулись маршрутка и трактор: есть пострадавшие
18.01.2018 09:52

На Сумщине столкнулись маршрутка и трактор: есть пострадавшие

Происшествие произошло сегодня, 18 января, в 4:30 утра в с. Вильшана Недригайловского района....

В Глухове авто ушло под лед
17.01.2018 17:45

В Глухове авто ушло под лед

Около часа дня на Скоропадском озере в Глухове случилось ЧП: TOYOTA Avensis слетела с дороги и провалилась под лед....

16.01.2018 13:16

Полиция Сум разыскивает свидетелей ДТП с пострадавшим

15 января на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Супруна автомобиль «Мазда» совершил наезд на пешехода....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.