За выходные на Сумщины произошло три ДТП с пострадавшими

20 января возле села Вильшана Недригайловского района 39-летний водитель автомобиля «DAF 95XF» совершил наезд на 26-летнего местного жителя. В результате дорожного аварии пешеход получил травмы головы и грудной клетки и был госпитализирован в районную больницу.
В этот же день в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на участке железнодорожного пути перегона «станция Торопиловка - станция Сумы». Происшествие случилось около 5.40 утра. По предварительным данным, локомотив совершил наезд на 19-летнего сумчанина. Молодой человек был доставлен в одну из местных больниц, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. В полиции по данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» Уголовного кодекса Украины. Проводятся все первоочередные следственные действия в рамках данного уголовного производства, для установления всех обстоятельств этого происшествия.
А 21 января в Шостке по улице Черниговской 38-летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, совершил наезд на 36-летнего местного пешехода. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, где у него предварительно диагностировали перелом костей в нижней части туловища.
По фактам ДТП в Недригайловском и Шосткинском районах следователями полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины данных дорожно-транспортных происшествий.
Правоохранители обращаются ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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