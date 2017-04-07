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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29200

В Сумах может появиться Барановский парк

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос создания Барановского парка.

Об этом зашла речь сегодня, 22 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Мы создаем рабочую группу, которая займется проблемой вырубки деревьев на Барановке, - начал мэр. – Все слышали, что там делается? Уже с научной точки зрения обосновали, что на лес напал какой-то жучок, и единственное спасение для леса, это вырубка. Как бы там после очистки леса не появилось какое-то строительство. Моя заместитель Вера Мотречко, хоть это и не ее профиль, занимается этим вопросом (она была депутатом горсовета по этому округу – Ред.). И сегодня мне звонит и говорит: продолжают пилить. На выходу рабочая группа должна выдать проект решения горсовета. Нужно подумать, какой. Давайте подумаем, может там создать Барановский парк. Есть же у нас Басовской парк, тоже хвойные, и никто никого не ест, никто не рубит…

Напомним: о вредителях, которые нападают на хвойные леса в облуправлении лесного и охотничьего хозяйства заговорили еще летом прошлого года. А в конце декабря начались вырубки деревьев на Барановке.

Общество Барановка Барановский парк Вырубка деревьев
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