Мэр Сум оценил уборку снега на «четверку» Сегодня, 22 января, на аппаратном совещании в мэрии обсуждали вопрос внезапного прихода зимы.

Мэр Сум Александр Лысенко по очереди высказался обо всех участниках процесса уборки снега в городе.

- Я оцениваю уборку дорог как «хорошо», - обратился он к директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере. – Хорошо почистили и улицы, и тротуары. Правильное было решение, что малую технику для уборки тротуаров закрепили за одним предприятием, а не раздали ее обслуживающим организациям. Здесь централизация это хорошо. Все было четко и вовремя выполнено. Никаких штабов по борьбе со снегом в этом году мы создавать не будем, потому что штаб это когда пропустили момент. А у нас работа налажена. Мы с вами созвонились в 2 часа ночи, когда снег пошел. Вы меня убедили, что начинать нужно в 3. Вы были правы.

Что у нас по остановкам? Мне доложили, что в первый день было почищено всего 128, чуть больше половины? – спросил мэр у директор КП «Паркинг» Олега Славгородского. - Если чем нужно помочь, обращайтесь в департамент, пускай поможет техникой. Потому что лопатами вы не справитесь. Нужна техника, вручную сложно.

Что касается придомовых территорий, некоторые у нас сработали не очень хорошо. Не скажу, что плохо – не очень хорошо. Вижу, есть техника, работает…

Еще хочу обратить ваше внимание на пешеходные переходы. Если пешеходный переход рядом ч остановкой, нужно и его очистить. Это касается и вас, - снова обратился мэр к г-ну Вегере.