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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44164

В Сумах собираются ремонтировать уже капитально отремонтированные троллейбусы

Мэр Сум дал поручение директору КП «Электроавтотранс» разработать план капитального ремонта троллейбусов на три года.

Об этом зашла речь сегодня, 22 января во время аппаратного совещания в мэрии.

- По троллейбусам, что у нас? – обратился Александр Лысенко к Виталию Однорогу. – Пишут петиции, чтобы ремонтировали 30-летний троллейбусы?

- У нас в планах отремонтировать другие, у которых был капремонт в 2004 году, - ответил г-н Однорог. – По регламенту 10 лет, так что нам лучше за них взяться, чем за те, которые не ремонтировались никогда.

- Так покадите людям, пригласите журналистов. Можно даже без меня. А что с троллейбусом, который ремонтирует СНПО?

- На этой неделе обещают завершить.

- Хорошо, сделайте план по капитальному ремонту троллейбусов на три года и повесьте на сайте, чтобы люди видели.

Общество Капремонт троллейбусов КП «Электроавтотранс»
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