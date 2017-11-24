В Сумах собираются ремонтировать уже капитально отремонтированные троллейбусы

Об этом зашла речь сегодня, 22 января во время аппаратного совещания в мэрии.
- По троллейбусам, что у нас? – обратился Александр Лысенко к Виталию Однорогу. – Пишут петиции, чтобы ремонтировали 30-летний троллейбусы?
- У нас в планах отремонтировать другие, у которых был капремонт в 2004 году, - ответил г-н Однорог. – По регламенту 10 лет, так что нам лучше за них взяться, чем за те, которые не ремонтировались никогда.
- Так покадите людям, пригласите журналистов. Можно даже без меня. А что с троллейбусом, который ремонтирует СНПО?
- На этой неделе обещают завершить.
- Хорошо, сделайте план по капитальному ремонту троллейбусов на три года и повесьте на сайте, чтобы люди видели.
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