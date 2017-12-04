Сумчане стали больше болеть ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ звеличилась на 32%.

Об этом сегодня, 22 января, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 1231 человек, - доложила она. – Это на 32% больше, чем на предыдущей неделе. Заболеваемость ниже эпидпорога на 42%. Госпитализировано 94 человека, 90% - дети. Тяжелых случаев и случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.