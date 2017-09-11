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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3283

Возле ДК «Химик» собираются ремонтировать тротуары

Вопрос внесения в титульный список ремонта тротуаров возле ДК «Химик» обсуждался сегодня, 22 января, на аппаратном совещании в мэрии.

Такое поручение давалось еще два месяца назад директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко.

- Вопрос проработан, проектно-сметная документация готова, - доложил он. – Внесли на заседание депутатской комиссии.

- Хорошо, там ремонт нужен. Как и по всему Химгородку. Главное, правильно решить, что делать в первую, а что во вторую очередь, - порекомендовал мэр Сум Александр Лысенко.

Общество ДК Химик Тротуары
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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