Возле ДК «Химик» собираются ремонтировать тротуары Вопрос внесения в титульный список ремонта тротуаров возле ДК «Химик» обсуждался сегодня, 22 января, на аппаратном совещании в мэрии.

Такое поручение давалось еще два месяца назад директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко.

- Вопрос проработан, проектно-сметная документация готова, - доложил он. – Внесли на заседание депутатской комиссии.

- Хорошо, там ремонт нужен. Как и по всему Химгородку. Главное, правильно решить, что делать в первую, а что во вторую очередь, - порекомендовал мэр Сум Александр Лысенко.