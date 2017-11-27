Доделывать путепровод по 20 лет Победы хотят за счет госбюджета

Об этом сегодня, 22 января, заявил мэр Сум Александр Лысенко в ходе обсуждения вопроса проработки предоставленных предложений в городской бюджет на 2018 год относительно выделения средств для выполнения работ на достройку путепровода по ул. 20 лет Победы.
- У нас все готово, проектно-сметная документация есть, - сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. – Есть обращение в палново-бюджетную комиссию о выделении средств. Также есть обращение о выделении средств из государственного дорожного фонда.
- Этот вопрос, кстати, инициировала облгосадминистрация, - подключился мэр Сум Александр Лысенко. – Думаю, деньги выделят. А знаете почему? Потому что через нее пролегал маршрут (президента Украины Петра Порошенко во время летнего визита в Сумы – Ред.). У губернатора спросили: будут ремонтировать? Он ответил, что в 2018 году. Так что деньги будут.
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