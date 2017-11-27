Доделывать путепровод по 20 лет Победы хотят за счет госбюджета Проезд президента по ул. 20 лет Победы подтолкнул областные власти обратить на нее внимание.

Об этом сегодня, 22 января, заявил мэр Сум Александр Лысенко в ходе обсуждения вопроса проработки предоставленных предложений в городской бюджет на 2018 год относительно выделения средств для выполнения работ на достройку путепровода по ул. 20 лет Победы.

- У нас все готово, проектно-сметная документация есть, - сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. – Есть обращение в палново-бюджетную комиссию о выделении средств. Также есть обращение о выделении средств из государственного дорожного фонда.

- Этот вопрос, кстати, инициировала облгосадминистрация, - подключился мэр Сум Александр Лысенко. – Думаю, деньги выделят. А знаете почему? Потому что через нее пролегал маршрут (президента Украины Петра Порошенко во время летнего визита в Сумы – Ред.). У губернатора спросили: будут ремонтировать? Он ответил, что в 2018 году. Так что деньги будут.