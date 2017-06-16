Несмотря на снег в Сумах не отказываются от ямочного ремонта зимой

- Давайте, наверное, пока отложим ямочный ремонт, - предложил мэр Сум Александр Лысенко, который две недели завел этот разговор, прогнозируя, что после Крещения будет плюсовая температура. – Чтобы это не выглядело комично.
Однако ему возразил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера:
- Если температура поднимется хотя бы до 0, -2 мороза наша машина для ямочного ремонта с инфракрасным подогревом справится. В прошлом году мы работали даже до минус пяти, пока снега не было.
- Тогда обратите внимание, например, на поворот с Харьковской на Сергея Табалы, - обратился к нему заммэра Степан Пак. – Там уже ни один диск пострадал.
- Да, в этом году дороги, как никогда посыпались, - посетовал мэр. – Белопольское шоссе, Черниговская, Бандеры (возле автовокзала), Ильинская, перекресток Харьковской и Лушпы, Героев Крут. Нужно будет пересматривать наш титульный список на капремонт…
Получила ответ городских властей оналйн-петиция «Запретить автодору ямочный ремонт дорог»....