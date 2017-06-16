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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50286

Несмотря на снег в Сумах не отказываются от ямочного ремонта зимой

Сегодня, 22 января, на аппаратном совещании в мэрии снова обсуждалась возможность проведения ямочного ремонта сумских дорог.

- Давайте, наверное, пока отложим ямочный ремонт, - предложил мэр Сум Александр Лысенко, который две недели завел этот разговор, прогнозируя, что после Крещения будет плюсовая температура. – Чтобы это не выглядело комично.

Однако ему возразил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера:

- Если температура поднимется хотя бы до 0, -2 мороза наша машина для ямочного ремонта с инфракрасным подогревом справится. В прошлом году мы работали даже до минус пяти, пока снега не было.

- Тогда обратите внимание, например, на поворот с Харьковской на Сергея Табалы, - обратился к нему заммэра Степан Пак. – Там уже ни один диск пострадал.

- Да, в этом году дороги, как никогда посыпались, - посетовал мэр. – Белопольское шоссе, Черниговская, Бандеры (возле автовокзала), Ильинская, перекресток Харьковской и Лушпы, Героев Крут. Нужно будет пересматривать наш титульный список на капремонт…

Общество Ямочный ремонт
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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