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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5051

Жительница Сумщины отдала фейковому копу 8 тысяч

Злоумышленник обвинил сына женщины в совершении ДТП и просил денег за непривлечение его к уголовной ответственности.

В Кролевецкое отделение полиции обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что злоумышленники, сыграв на ее чувствах, обманули ее на 8 тысяч гривен. По словам заявительницы, ей позвонил незнакомец, назвавшийся работником полиции и сообщил ей, что сын женщины находится в полиции за совершение ДТП с пострадавшими.

Злоумышленник отметил, что ее сыну грозит уголовная ответственность. Но «вопрос» можно решить, если она найдет деньги. Женщина согласилась на предложение афериста и отдала ему 8 тысяч гривен.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять незнакомцам, проверять полученную информацию и ни в коем случае «не решать уголовные вопросы» родственников или близких людей. С такими предложениями обращаются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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