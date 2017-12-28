Жительница Сумщины отдала фейковому копу 8 тысяч Злоумышленник обвинил сына женщины в совершении ДТП и просил денег за непривлечение его к уголовной ответственности.

В Кролевецкое отделение полиции обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что злоумышленники, сыграв на ее чувствах, обманули ее на 8 тысяч гривен. По словам заявительницы, ей позвонил незнакомец, назвавшийся работником полиции и сообщил ей, что сын женщины находится в полиции за совершение ДТП с пострадавшими.

Злоумышленник отметил, что ее сыну грозит уголовная ответственность. Но «вопрос» можно решить, если она найдет деньги. Женщина согласилась на предложение афериста и отдала ему 8 тысяч гривен.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять незнакомцам, проверять полученную информацию и ни в коем случае «не решать уголовные вопросы» родственников или близких людей. С такими предложениями обращаются только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.