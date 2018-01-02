За выходные дни полиция раскрыла шесть краж В течение января на территории Сумской области было совершено 142 кражи чужого имущества, 97 из которых уже раскрыты полицией. Только за минувшие выходные были установлены личности шести злоумышленников.

В Недригайлове работники полиции установили личность 27-летнего мужчины, который еще в сентябре прошлого года, находясь в гостях у 40-летнего жителя райцентра, после употребления спиртных напитков, обокрал его, похитив банковскую карту, с которой позже снял и использовал по своему усмотрению 3000 гривен.

Работники Роменского отдела полиции задержали 45-летнего местного жителя, который несколько дней назад, сорвав замок на двери чужого дома, проник внутрь и похитил оттуда швейную машинку. Похищенную вещь полиция у злоумышленника изъяла.

В Ахтырке местная полиция установила личность злоумышленника, который на центральном кладбище, еще в декабре прошлого года, возле одного из захоронений выкопал пять кустов самшита, чтобы продать их. Кладбищенским вором оказался 28-летний местный житель.

А в Середина-Буде правоохранители задержали 45-летнего гражданина, который с территории местного предприятия украл изделия из металла.

В Лебедине 30-летний местный житель, взявшись делать ремонт в квартире жительницы райцентра, тоже похитил из чужого дома металлические изделия.

Также в Лебедине правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который взяв в аренду квартиру, похитил из нее стиральную машинку и два стула.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.