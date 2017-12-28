На Сумщине за неделю на пожарах погибли 6 человек Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности, в Сумской области огонь уносит жизни.

Только за последнюю неделю такие случаи произошли в Середина-Будском, Краснопольском, Шосткинском районах. А на Великописаривщини в с.Добрянское на пожаре погибло сразу два человека - 75 летняя хозяйка дома и ее 50-летний сын. Как и в большинстве трагических случаев, по предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожность при курении.

Всего с начала года на Сумщине огонь унес жизни уже 8 человек, против 6-ти - за аналогичный период 2017 года. Спасатели прилагают все усилия, чтобы остановить эту печальную статистику. Проводят рейды в жилом секторе, посещают дома престарелых, выступают в учебных заведениях и трудовых коллективах. В частности на прошлой неделе такие меры состоялись в Сумском, Шосткинском, Глуховском, Лебединском, Роменском, Великописаревском, Недригаийловском, Бурынском районах и г. Сумы, во время которых работники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предостерегли жителей области от зимних опасностей и ознакомили с порядком действий при чрезвычайных событий.

Однако каждый гражданин должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому, чтобы предотвратить беду, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.