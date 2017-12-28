Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0025

На Сумщине за неделю на пожарах погибли 6 человек

Несмотря на многочисленные предостережения спасателей о необходимости соблюдения населением правил пожарной безопасности, в Сумской области огонь уносит жизни.

Только за последнюю неделю такие случаи произошли в Середина-Будском, Краснопольском, Шосткинском районах. А на Великописаривщини в с.Добрянское на пожаре погибло сразу два человека - 75 летняя хозяйка дома и ее 50-летний сын. Как и в большинстве трагических случаев, по предварительным выводам специалистов, причиной возгорания неосторожность при курении.

Всего с начала года на Сумщине огонь унес жизни уже 8 человек, против 6-ти - за аналогичный период 2017 года. Спасатели прилагают все усилия, чтобы остановить эту печальную статистику. Проводят рейды в жилом секторе, посещают дома престарелых, выступают в учебных заведениях и трудовых коллективах. В частности на прошлой неделе такие меры состоялись в Сумском, Шосткинском, Глуховском, Лебединском, Роменском, Великописаревском, Недригаийловском, Бурынском районах и г. Сумы, во время которых работники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предостерегли жителей области от зимних опасностей и ознакомили с порядком действий при чрезвычайных событий.

Однако каждый гражданин должен осознать, что его безопасность, в первую очередь, зависит от него самого. Поэтому, чтобы предотвратить беду, будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

19.01.2018 13:50

Под Шосткой в огне сгорел пенсионер

18 января произошел пожар в селе Ображеевка Шосткинского района....

19.01.2018 11:51

На Сумщине на пожаре погибли двое

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 2 погибших людей....

Подробности пожара в студенческом общежитии от спасателей
19.01.2018 11:36

Подробности пожара в студенческом общежитии от спасателей

В Сумах во время ликвидации пожара в студенческом общежитии пожарные спасли 14 человек....

В общежитии СумГУ пожар (обновлено)
18.01.2018 14:27

В общежитии СумГУ пожар (обновлено)

Сегодня, 18 января, около получаса назад поступило сообщение о пожаре в общежитии СумГУ....

17.01.2018 12:47

На Шосткинщине в доме сгорела женщина

Сегодня, 17 января, горел жилой дом в поселке Воронеже....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.