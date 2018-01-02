В Сумах СБУшники оформляют взятку Прямо сейчас на ул. Степана Бандеры недалеко от автокзала проходят следственные действия.

На месте происшествия около десяти силовиков – люди в жилетках СБУ и патрульные полицейские. Здесь же два автомобиля – «Шкода» (ВМ 8904 ВС), под передним колесом с водительской стороны которой конверт, вероятно с деньгами.

Здесь же «Тойота» (АХА 6612 АТ).

Сотрудники СБУ снимают происходящее на камеру.