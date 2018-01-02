В Сумах СБУшники оформляют взятку

На месте происшествия около десяти силовиков – люди в жилетках СБУ и патрульные полицейские. Здесь же два автомобиля – «Шкода» (ВМ 8904 ВС), под передним колесом с водительской стороны которой конверт, вероятно с деньгами.
Здесь же «Тойота» (АХА 6612 АТ).
Сотрудники СБУ снимают происходящее на камеру.
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