В Сумах на взятке поймали депутата облсовета (видео, обновлено) Как стало известно, прокуратура и СБУ задержали на взятке депутата облсовета Андрея Божка.

Андрей Божок работает начальником отдела экологического и радиологического контроля на таможенной территории Сумской области госэкоинспекции в Сумской области. Ждем комментариев прокуратуры и СБУ.

Прокуратура рассказала подробности о взяточничестве депутата-эколога

На Сумщине разоблачен руководитель отдела Государственной экологической инспекции в Сумской области в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументировано систематическое вымогательство неправомерной выгоды руководителем отдела Государственной экологической инспекции в Сумской области от своего подчиненного.

Чиновник, который также является депутатом Сумского областного совета, пожелал ежемесячно получать 2 тыс. грн за непрепятствование работе подчиненного и оставление его в должности. В понедельник, 22 январе 2018 года, во время получении очередной суммы в размере 4 тыс. грн указанное лицо задержано. Кроме того, за несколько дней до этого должным образом задокументирован факт получения чиновником еще 4,5 тыс. грн.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Напомним: две недели назад Андрей Божок сообщил, что в его дом на пр. Казацкий неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью. В этом он обвинил главу Сумского облсовета воладимира Токаря.