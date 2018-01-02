На Сумщине на пожаре пострадала пожилая женщина

О возгорании сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й и отделение 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.
До приезда подразделений Службы спасения хозяйка 1943 г.р. самостоятельно выбралась из деревянного помещения через окно, понеся телесные повреждения. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение местной центральной районной больницы. Кроме того, соседи вынесли два газовых баллона из расположенного рядом с домом сарая, а также пытались собственноручно обуздать возгорание, но желаемого результата эти действия не принесли.
Прибыв на вызов, пожарные установили, что пламя охватило всю веранду, часть кровли и стен дома. Из-за сильного задымления в помещении спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Тем временем другие бойцы вынесли еще два баллона с газом из сарая, который оказался под угрозой перекидывания огня. Кроме того, из-за плотной застройки пламя могло достичь рядом расположенной другой хозяйственной постройку и два соседних жилых дома.
В 6:09 пожар удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения, в 7:16 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания уничтожена веранда, окно, повреждена кровля дома на площади 30 кв. м, стены на площади 15 кв. м, вещи домашнего обихода.
По предварительным данным, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновение аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.
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