На Сумщине на пожаре пострадала пожилая женщина Сегодня, 22 января, в 5:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в г. Шостка.

О возгорании сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й и отделение 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.

До приезда подразделений Службы спасения хозяйка 1943 г.р. самостоятельно выбралась из деревянного помещения через окно, понеся телесные повреждения. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение местной центральной районной больницы. Кроме того, соседи вынесли два газовых баллона из расположенного рядом с домом сарая, а также пытались собственноручно обуздать возгорание, но желаемого результата эти действия не принесли.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что пламя охватило всю веранду, часть кровли и стен дома. Из-за сильного задымления в помещении спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Тем временем другие бойцы вынесли еще два баллона с газом из сарая, который оказался под угрозой перекидывания огня. Кроме того, из-за плотной застройки пламя могло достичь рядом расположенной другой хозяйственной постройку и два соседних жилых дома.

В 6:09 пожар удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения, в 7:16 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена веранда, окно, повреждена кровля дома на площади 30 кв. м, стены на площади 15 кв. м, вещи домашнего обихода.

По предварительным данным, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновение аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.