НАБУ получило доступ к мобильному номеру экс-главы Хозсуда Сумской области

Такое решение принял Соломенский районный суд города Киева более недели назад по результатам рассмотрения ходатайства Бюро, пишет «Слово и Дело».
Детектив просил предоставить временный доступ к информации по абонентскому номеру Коваленко, которая хранится в офисе «Водафон Украина», в частности: документам с указанием типа соединений, даты, времени, продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений; SMS, MMS, переадресации; предоставлении услуг интернета (GPRS-трафик, 3G-трафик) с указанием выделенных IP-адресов и так далее.
Суд частично удовлетворил ходатайство, разрешив ознакомиться с информацией и сделать копии.
Напомним: 1 ноября сотрудники СБУ разоблачили председателя Сумского хозяйственного суда в получении неправомерной выгоды: он требовал у бизнесмена более $26 тыс. за "решение" земельного вопроса.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Ранее сообщалось о том, что 5 ноября текущего года Александр Коваленко лично подал заявление о добровольном сложении полномочий как председателя суда, которая была удовлетворена собранием судей.
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