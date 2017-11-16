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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10412

НАБУ получило доступ к мобильному номеру экс-главы Хозсуда Сумской области

К мобильному телефону задержанного НАБУ по подозрению в получении взятки бывшего председателя Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко детективы получили временный доступ.

Такое решение принял Соломенский районный суд города Киева более недели назад по результатам рассмотрения ходатайства Бюро, пишет «Слово и Дело».

Детектив просил предоставить временный доступ к информации по абонентскому номеру Коваленко, которая хранится в офисе «Водафон Украина», в частности: документам с указанием типа соединений, даты, времени, продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений; SMS, MMS, переадресации; предоставлении услуг интернета (GPRS-трафик, 3G-трафик) с указанием выделенных IP-адресов и так далее.

Суд частично удовлетворил ходатайство, разрешив ознакомиться с информацией и сделать копии.

Напомним: 1 ноября сотрудники СБУ разоблачили председателя Сумского хозяйственного суда в получении неправомерной выгоды: он требовал у бизнесмена более $26 тыс. за "решение" земельного вопроса.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Ранее сообщалось о том, что 5 ноября текущего года Александр Коваленко лично подал заявление о добровольном сложении полномочий как председателя суда, которая была удовлетворена собранием судей.

Право Александр Коваленко НАБУ
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