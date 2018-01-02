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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36211

Роменчанина, пытавшегося украсть запчасти, поймали на горячем

Разоблачить злоумышленника помогли неравнодушные граждане, которые стали свидетелями того, как мужчина переносил похищенные с территории предприятия запчасти, и сообщили владельцу.

В Роменский отдел полиции обратился частный предприниматель и сообщил, что только что с территории его предприятия неизвестный украл запчасти к комбайну и некоторых грузовых автомобилей, общей стоимостью около 10 000 гривен.

Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что 30-летний житель района, ранее судимый за корыстные преступления, через дыру в заборе проник на территорию предприятия, где из незапертого гаража смог незамеченным украсть несколько запчастей. Поскольку «добыча» была слишком тяжелой, чтобы вынести ее всю и сразу, человек перенес узлы агрегатов за забор по очереди, и пытался их скрыть. Именно в этот момент его заметили прохожие, которые, хорошо зная владельца предприятия, сразу сообщили ему о возможной краже. Потерпевший, который немедленно приехал на указанное место, застал злоумышленника «на горячем», и задержал его до приезда полицейских.

В содеянном подозреваемый признается, говорит: таким образом просто решил немного подзаработать. Похищенное планировал спрятать, чтобы потом сдать в металлоприемный пункт.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток и открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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