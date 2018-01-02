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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28290

Шосткинской школьнице, которую сбил автомобиль, нужны доноры крови

Напомним, 10 января днем на пешеходном переходе по улице Черниговской в Шостке автомобиль сбил 13-летнюю Алену Потапчук, ученицу гимназии.

Школьница получила открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и плечевой кости. Девочку госпитализировали в реанимацию Шосткинской ЦРБ, пишет Шостка.info.

Не так давно Алену перевезли в реанимацию 7-й Клинической детской больницы города Киева.

По словам мамы Алены, Яны Потапчук, девочка уже открывает глаза, но все еще слабая. Об улучшении состояния здоровья пока говорить рано. Сегодня, 22 января, в 12:00 планируется операция. Поскольку был перелом руки со смещением, будут вставлять спицу или накладывать пластину… При этом у Алены низкий гемоглобин.

По словам мамы, необходимы доноры крови. У Алены вторая отрицательная группа  — ІІ (-). Необходимую кровь для девочки предоставили в Станции переливания крови. Теперь кровь любой группы нужно сдать взамен.

Сдать кровь можно в Станции переливания крови (Киев, станция метро «Дорогожичи», ул. Берлинская, 12), отметив — для Алены Потапчук.

Общество Донорство Нужна помощь Шостка
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