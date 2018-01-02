«Сумы» победили «Волынь»

Сегодня, 22 января, сумчане обыграли луцкую «Волынь» со счетом 3:1.
На 18 минуте за «Сумы» отличился игрок на просмотре, на 70-ой минуте счет удвоил Виктор Лиховидько, на 78-ой минуте счет 3:0 сделал еще один потенциальный новичок сумчан.
«Волынь» смогла отыграть один мяч, реализовав пенальти на 84-ой минуте.
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