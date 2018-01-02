Сумской бегун взял бронзу в Чехии 20 января чешский Яблонец принимал международный легкоатлетический турнир в помещении.

Сумской спринтер Владимир Супрун финишировал третьим в беге на 60 метров. До своего личного рекорда, показанного в прошлом году на этих же соревнованиях, ему не хватило всего двух сотых секунды - 6,77 с.