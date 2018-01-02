В Сумах отметили День Соборности Сумчане "живой цепью", взявшись за руки, символически объединили два берега Псла, тем самым поддержав идею единства всей Украины

22 января в Сумах провели акцию «Цепь Единства», в которой приняли участие около двух сот человек. Собирались активисты в двух местах: у ТРЦ «Мануфактура» и возле Альтанки и ровно в полдень одновременно выдвинулись насвстречу друг к другу, чтобы на Харьковском мосту взявшись за руки объединиться в "живую цепь".В центре моста сумчане торжественно развернули Государственный флаг и исполнили гимн Украины.

« Сегодня вся Украина празднует День соборности. Это единение двух частей Украины: Надднепрянской и Западной. Это произошло сто лет назад. С 1917 года приняли решение об утверждении III и IV универсалов. Была принята акция об объявлении независимости Украины, а именно объединение двух частей Украины в одно единое государство. Сегодня символизируем именно на Харьковском мосту. Этот мост делит наш город на две части. Каждый год проводим данное мероприятие. Только единство, только понимание, настоящее обьединение может принести развитие, самостоятельность и мир в нашу страну. Думаю, что это общее понимание всех украинцев. Акция направлена на то, чтобы показать, что в Сумах патриотические люди. Показываем как нужно действовать во всех сферах развития нашего общества», - сказал, поддержавший акцию, мэр города Александр Лысенко.