Советы от сумских полицейских: как вести себя при террористической угрозе Терроризм - одна из самых опасных мировых угроз, жертвой которой может стать любой кто и где угодно.

Полицейские предлагают гражданам внимательно ознакомиться с основными правилами, как нужно действовать, чтобы вовремя предупредить или минимизировать негативные последствия теракта.

Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Если вы нашли подозрительный предмет, ни в коем случае не оставляйте этот факт без внимания! Опросите людей вокруг, чтобы получить информацию о его владельце. Если такая ситуация произошла в транспорте, немедленно сообщите водителю, если же в доме - его жителей, или владельцев. При обнаружении подозрительного предмета в учреждении или фирме, предупредите руководство, чтобы все эти лица обеспечили организованную эвакуацию из опасного места. И обязательно сразу сообщите о находке полицию.

Ни в коем случае не касайтесь, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафиксируйте время ее обнаружения. До прибытия полиции и специалистов взрывотехнической службы, старайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета. На открытой местности такое безопасное расстояние составляет от 100 м, а в доме - от 50 метров. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы и взрывотехников. Не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем и сразу сможете указать специалистам место «опасной находки».

Если вы стали свидетелем перестрелки на улице, сразу же ложитесь вниз и попробуйте найти укрытие и переберитесь к нему, не поднимаясь. Укрытием могут служить выступы домов, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.п. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома. Если же стрельба застала вас в доме, укройтесь в ванной комнате и ложитесь на пол или в ванну - находится в жилой комнате опасно из-за возможного рикошета. Не пытайтесь снимать перестрелку на камеру, ведь в это время вы сами можете стать мишенью стреляющих.

В случае, если вы оказались в бегущей толпе, бегите вместе с другими, не останавливаясь. Ни в коем случае не наклоняйтесь за вещами, которые упустили, и не пытайтесь вернуться, если находитесь в толпе, которая движется. Бросьте все лишнее, что мешает бежать. Руки держите согнутыми перед собой, чтобы избежать давления на грудную клетку. Во время бега следует постепенно смещаться в сторону, чтобы попытаться выскочить из толпы.

Полицейские отмечают, что знать, как вести себя в таких ситуациях, не помешает каждому, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.