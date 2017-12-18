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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54216

Сумским плательщикам вернули более 235 миллионов НДС

В 2017 году 68 плательщикам налога на добавленную стоимость, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, было возмещено 235,6 миллионов гривен НДС.

Указанная сумма почти на 50 миллионов превысила показатель предыдущего 2016 года, когда сумским субъектам хозяйствования государство вернуло 186 миллионов гривен НДС.

В инспекции отмечают, что за счет введения в 2017 году Электронного реестра автоматического возмещения НДС, процесс возврата бюджетных средств плательщикам стал максимально прозрачным. Электронный реестр автоматического возмещения НДС обеспечивает эффективный мониторинг администрирования НДС и делает невозможным коррупционные риски при возмещении налога на добавленную стоимость.

Общество Возмещение НДС Налоги
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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