Сумским плательщикам вернули более 235 миллионов НДС В 2017 году 68 плательщикам налога на добавленную стоимость, состоящих на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, было возмещено 235,6 миллионов гривен НДС.

Указанная сумма почти на 50 миллионов превысила показатель предыдущего 2016 года, когда сумским субъектам хозяйствования государство вернуло 186 миллионов гривен НДС.

В инспекции отмечают, что за счет введения в 2017 году Электронного реестра автоматического возмещения НДС, процесс возврата бюджетных средств плательщикам стал максимально прозрачным. Электронный реестр автоматического возмещения НДС обеспечивает эффективный мониторинг администрирования НДС и делает невозможным коррупционные риски при возмещении налога на добавленную стоимость.