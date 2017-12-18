Сумским плательщикам вернули более 235 миллионов НДС

Указанная сумма почти на 50 миллионов превысила показатель предыдущего 2016 года, когда сумским субъектам хозяйствования государство вернуло 186 миллионов гривен НДС.
В инспекции отмечают, что за счет введения в 2017 году Электронного реестра автоматического возмещения НДС, процесс возврата бюджетных средств плательщикам стал максимально прозрачным. Электронный реестр автоматического возмещения НДС обеспечивает эффективный мониторинг администрирования НДС и делает невозможным коррупционные риски при возмещении налога на добавленную стоимость.
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