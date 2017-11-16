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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
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Сумской губернатор средний среди средних

Комитет избирателей Украины обнародовал рейтинг губернаторов за 2017 год: Николай Клочко на 12-ом месте

По данным отчета Комитета избирателей Украины, представленном сегодня, лидирующие позиции со времени проведения первого исследования по итогам 2016 года сохраняет председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Также в первой группе председатели Тернопольской (Степан Барна), Винницкой (Валерий Коровий), Донецкой (Павел Жебривский), Львовской (Олег Синютка), Киевской (Александр Горган), Днепропетровской (Валентин Резниченко) и Николаевской (Алексей Савченко) облгосадминистраций.

первая - Светличная, последний - Гунчик 01
первая - Светличная, последний - Гунчик 02
первая - Светличная, последний - Гунчик 03

Тернопольская и Винницкая области улучшили свои позиции, несколько ухудшили Кировоградская и Закарпатская.

Средние результаты продемонстрировали Запорожская, Закарпатская, Житомирская, Сумская, Кировоградская, Черниговская, Луганская и Ивано-Франковская области. Самые низкие результаты показали Одесская, Херсонская, Полтавская, Хмельницкая, Ровенская, Черкасская, Черновицкая и Волынская области.

Как отмечают в Комитете избирателей Украины, оценка деятельности губернаторов состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса экспертов. Согласно результатам анализа деятельности ОГА, было сформировано три группы: с высоким, средним и низким результатами.

Напомним, первый рейтинг глав ОГА был составлен по итогам 2016 года. Его возглавила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, на последнем месте была Херсонская область. По итогам первого полугодия 2017 года глава Сумской облгосадминистрации в рейтинге КИУ занимал шестое место.

В 2018 году КИУ продолжит исследовать работу руководителей облгосадминистраций.

Политика КИУ Николай Клочко Рейтинг
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