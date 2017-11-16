Сумской губернатор средний среди средних







Тернопольская и Винницкая области улучшили свои позиции, несколько ухудшили –Кировоградская и Закарпатская.

Средние результаты продемонстрировали Запорожская, Закарпатская, Житомирская, Сумская, Кировоградская, Черниговская, Луганская и Ивано-Франковская области. Самые низкие результаты показали Одесская, Херсонская, Полтавская, Хмельницкая, Ровенская, Черкасская, Черновицкая и Волынская области.

Как отмечают в Комитете избирателей Украины, оценка деятельности губернаторов состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса экспертов. Согласно результатам анализа деятельности ОГА, было сформировано три группы: с высоким, средним и низким результатами.

Напомним, первый рейтинг глав ОГА был составлен по итогам 2016 года. Его возглавила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, на последнем месте была Херсонская область. По итогам первого полугодия 2017 года глава Сумской облгосадминистрации в рейтинге КИУ занимал шестое место.

В 2018 году КИУ продолжит исследовать работу руководителей облгосадминистраций.