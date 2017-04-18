У Сумах провели флешмоб проти російської агресії (відео)

Сьогодні активісти Молодого народного руху провели акцію «Stop Putin, Stop War». Учасники акції закликали ігнорувати чемпіонат світу з футболу в країні-агресорі. Окрім цього – привернути увагу світової громадськості до збройного конфлікту на Сході країни, повідомляє UA:СУМИ.
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