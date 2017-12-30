В Сумской ОГА обсудили возможное отключение газа в морозы Жители Лебедина обеспокоены возможным отключением газоснабжения в связи с реконструкцией сетей.

Как сообщили в Лебединском горсовете, они получили письмо от ПАО «Сумыгаз» о том, что в связи с реконструкцией системы газоснабжения в городе с 8.00 24 января до 16.00 часов 25 января будет прекращено газоснабжение потребителям ряда улиц. Эта информация обеспокоила власти и горожан, и они обратились за помощью в облгосадминистрацию.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко дал поручение профильным структурам урегулировать проблемную ситуацию и обеспечить жителям города Лебедин нормальные условия жизни.

«Жители как одноэтажных, так и многоэтажных домов, используют преимущественно газовое отопление. Кроме того, по прогнозам, предполагается, что на 24-25 января состоится понижение температуры до минус 16-17 °С, - обратилась к главе облгосадминистрации во время аппаратного совещания заместитель городского головы Лебедина Елена Киреева. - В связи с этим и с целью недопущения чрезвычайных ситуаций и социальной напряженности в городе просим вас задействовать все возможные меры для недопущения таких плановых реконструкций газовых сетей ПАО «Сумыгаз» в отопительный период».

«Я понимаю, что у ПАО «Сумыгаз» есть план ремонтных работ, но им следует учитывать и погодные факторы. Поэтому я прошу руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого и начальника управления ЖКХ Сергея Лугового переговорить с руководством ПАО «Сумыгаз», чтобы они перенесли эти работы на более поздний период», - отметил Н.Клочко.

Кстати, со своей стороны ПАО «Сумыгаз» заверило, что работы при условии неблагоприятного температурного режима не будут проводиться и будут перенесены на другой срок. Об этом сообщила пресс-секретарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина.