Жители Сумщины получат госнаграды

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд заслуженным строителем Украины стал Позовный Александр Николаевич - командир 36-го дорожно-восстановительного отряда Государственной специальной службы транспорта; заслуженным машиностроителем Украины - Шаповал Владимир Николаевич - инженер ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение»; заслуженным работником культуры Украины - Логвин Лариса Николаевна - преподаватель Шосткинского детской школы искусств; заслуженным работником образования Украины - Трофименко Павел Евгеньевич - профессор кафедры Сумского государственного университета.
Мэр Сум Александр Лысенко во время XXXV сессии городского совета наградил учителя физической культуры школы № 3 им. генерал-лейтенанта А....
Сегодня ночью гражданин России пытался незаконно вывезти из Украины два ордена «Отечественная война» и «За мужество», 24 медали и знаки...
Сумских аграриев Президент отметил государственными наградами Украины....
Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня работника социальной сферы присвоил почетные звания руководителям Конотопской общеобразовательной санаторной школы-интерната и Белопольского...
Президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами жителей Сумщины....