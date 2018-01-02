Пробное ВНО: нюансы регистрации, главное - не тянуть до последнего Участие в пробном ВНО - процедура добровольная и платная: для абитуриентов Сумской области стоимость прохождения пробного внешнего независимого оценивания (за один предмет) составляет 129 гривен, как и в прошлом году

Регистрация продлится до 31 января 2018 года.

Зарегистрироваться для участия в пробном тестировании сумчане могут на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования, курирующего Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Сроки и возможности

Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко на брифинге в Сумах 15 января советовал абитуриентам не затягивать с регистрацией, поскольку регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после поступления средств для оплаты услуг по его проведению по выбранному(ым) учебному(ым) предмету(ам) на счет, указанный в реквизитах, которые формируются одновременно с регистрационным заявлением.

Такая же, как и в Харьковском региональном центре, стоимость одного пробного ВНО для одного участника (129 грн) еще в Виннице. В Днепропетровском, Киевском, Львовском, Ивано-Франковском, Одесском, Херсонском центрах - 132 грн (с НДС). Дороже всего за пробное ВНО заплатят участники из Донецкой и Луганской областей - 137 грн.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету: 24 марта - украинскому языку и литературе, 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность:

• ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания-2018;

• выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

• заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания;

• научиться эффективно распределять время на выполнение заданий теста;

• получить правильные ответы и узнать результат тестирования;

• оценить степень личной готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Особенности регистрации

Сразу стоит отметить: регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. А результаты пробного внешнего независимого оценивания не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации и использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.

В соответствии с требованиями (приказ Харьковского РЦОКО от 05.12.17 № 81-О), регистрация для участия в пробном ВНО 2018 года осуществляется на основании регистрационного заявления, которое необходимо подать в электронной форме, воспользовавшись специальным сервисом на сайте ХРЦОКО. В нем должна быть указана следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, контактный телефон, электронный адрес, перечень учебных предметов с указанием языка, на котором абитуриент желает получить задание пробного теста, населенный пункт, где будет проходить пробное ВНО (из установленного перечня), категория выпускника.

Нуждающиеся в переводе задач пробного теста на языки национальных меньшинств, кроме перевода на русский язык, должны сообщить об этом ХРЦОКО при регистрации.

Лица с особыми образовательными потребностями, которые требуют создания особых (специальных) условий в пунктах пробного ВНО, должны сообщить об этом ХРЦОКО при регистрации:

-лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, выздоравливающие после травм - о необходимости выполнения работы в аудитории на первом этаже;

-глухие и лица с нарушениями слуха - о необходимости присутствия переводчика жестового языка в аудитории, где проходит пробное ВНО;

-лица, которые пользуются изделиями медицинского назначения, - об их наличии.

Обязательства сторон

Регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после поступления денег на счет, указанный в реквизитах, которые формируются одновременно с регистрационным заявлением. Оплатить услугу можно в любом банке или on-line в течение трех рабочих со дня создания регистрационного заявления, но не позднее трех рабочих с последнего дня установленного срока регистрации.

Для каждого заполнившего электронную форму регистрационного заявления на сайте ХРЦОКО создается информационная страница «Личный кабинет участника пробного ВНО», доступ к которой осуществляется по персональным кодам и РІN-кодам.

На информационной странице размещается:

- регистрационное заявление;

- реквизиты для оплаты каждого заказанного предмета в отдельности;

- информация о получении заявления;

- информация о получении оплаты;

- приглашение и карточка участника пробного ВНО;

- доступ к сервису по определению результатов пробного ВНО;

- опросник (в случае необходимости).

В Харьковском региональном центре обещают: не позднее чем за две недели до проведения пробного ВНО абитуриент получит доступ к информации о месте и времени прохождения пробного ВНО. Информирование осуществляется в форме приглашения на пункт проведения пробного ВНО. Приложением к Приглашению является Карточка участника пробного ВНО, которая предоставляется участником в пункте проведения ВНО для отметок о прохождении пробного ВНО.

Если человек зарегистрировался, но хочет отказаться от участия в пробном ВНО, он может в течение четырнадцати дней (учитывая последний день установленного срока регистрации) направить соответствующее заявление. В случае невыполнения указанного условия средства, уплаченные за участие в пробном ВНО, остаются в распоряжении Харьковского регионального центра оценивания качества образования. При этом абитуриент имеет право получить комплект тестовых материалов пробного ВНО в соответствующем пункте проведения в течение трех рабочих дней (учитывая день проведения). Такое же право на комплект тестовых материалов имеет и абитуриент, который зарегистрировался, но не участвовал в пробном ВНО.

Абитуриент, заплативший деньги за участие в пробном ВНО позднее трех рабочих дней после последнего дня установленного срока регистрации, не подлежит регистрации, а уплаченные средства возвращаются на основании письменного заявления.

Календарь пробного ВНО

Внимание! Каждый участник сможет принять участие только в одном тестировании в день проведения пробного ВНО.

Важные даты:

09.01- 31.01. 2018 - регистрация на пробное внешнее независимое оценивание;

до 07.02. 2018 - осуществление оплаты участия в пробном внешнем независимом оценивании;

до 01.03. 2018 - размещение информации о времени и месте прохождения пробного внешнего независимого оценивания;

24.03. 2018 - проведение пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе;

24-26.03. 2018 - введение участниками ответов в сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе»;

26.03. 2018 - обнародование правильных ответов к задачам пробного ВНО по украинскому языку и литературе;

30.03. 2018 - объявление результатов пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе;

31.03. 2018 - проведение пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам;

31.03-02.04. 2018 - введение участниками ответов в сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам»;

02.04. 2018 - обнародование правильных ответов к задачам пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам;

06.04. 2018 - объявление результатов пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.