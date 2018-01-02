Пробное ВНО: нюансы регистрации, главное - не тянуть до последнего

Регистрация продлится до 31 января 2018 года.
Зарегистрироваться для участия в пробном тестировании сумчане могут на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования, курирующего Сумскую, Полтавскую и Харьковскую области.
Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования (ХРЦОКО) Александр Сидоренко на брифинге в Сумах 15 января советовал абитуриентам не затягивать с регистрацией, поскольку регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после поступления средств для оплаты услуг по его проведению по выбранному(ым) учебному(ым) предмету(ам) на счет, указанный в реквизитах, которые формируются одновременно с регистрационным заявлением.
Такая же, как и в Харьковском региональном центре, стоимость одного пробного ВНО для одного участника (129 грн) еще в Виннице. В Днепропетровском, Киевском, Львовском, Ивано-Франковском, Одесском, Херсонском центрах - 132 грн (с НДС). Дороже всего за пробное ВНО заплатят участники из Донецкой и Луганской областей - 137 грн.
В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету: 24 марта - украинскому языку и литературе, 31 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.
Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность:
• ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания-2018;
• выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;
• заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания;
• научиться эффективно распределять время на выполнение заданий теста;
• получить правильные ответы и узнать результат тестирования;
• оценить степень личной готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.
Сразу стоит отметить: регистрация для прохождения пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. А результаты пробного внешнего независимого оценивания не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации и использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие учебные заведения.
В соответствии с требованиями (приказ Харьковского РЦОКО от 05.12.17 № 81-О), регистрация для участия в пробном ВНО 2018 года осуществляется на основании регистрационного заявления, которое необходимо подать в электронной форме, воспользовавшись специальным сервисом на сайте ХРЦОКО. В нем должна быть указана следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, контактный телефон, электронный адрес, перечень учебных предметов с указанием языка, на котором абитуриент желает получить задание пробного теста, населенный пункт, где будет проходить пробное ВНО (из установленного перечня), категория выпускника.
Нуждающиеся в переводе задач пробного теста на языки национальных меньшинств, кроме перевода на русский язык, должны сообщить об этом ХРЦОКО при регистрации.
Лица с особыми образовательными потребностями, которые требуют создания особых (специальных) условий в пунктах пробного ВНО, должны сообщить об этом ХРЦОКО при регистрации:
-лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, выздоравливающие после травм - о необходимости выполнения работы в аудитории на первом этаже;
-глухие и лица с нарушениями слуха - о необходимости присутствия переводчика жестового языка в аудитории, где проходит пробное ВНО;
-лица, которые пользуются изделиями медицинского назначения, - об их наличии.
Регистрация для участия в пробном ВНО считается завершенной после поступления денег на счет, указанный в реквизитах, которые формируются одновременно с регистрационным заявлением. Оплатить услугу можно в любом банке или on-line в течение трех рабочих со дня создания регистрационного заявления, но не позднее трех рабочих с последнего дня установленного срока регистрации.
Для каждого заполнившего электронную форму регистрационного заявления на сайте ХРЦОКО создается информационная страница «Личный кабинет участника пробного ВНО», доступ к которой осуществляется по персональным кодам и РІN-кодам.
На информационной странице размещается:
- регистрационное заявление;
- реквизиты для оплаты каждого заказанного предмета в отдельности;
- информация о получении заявления;
- информация о получении оплаты;
- приглашение и карточка участника пробного ВНО;
- доступ к сервису по определению результатов пробного ВНО;
- опросник (в случае необходимости).
В Харьковском региональном центре обещают: не позднее чем за две недели до проведения пробного ВНО абитуриент получит доступ к информации о месте и времени прохождения пробного ВНО. Информирование осуществляется в форме приглашения на пункт проведения пробного ВНО. Приложением к Приглашению является Карточка участника пробного ВНО, которая предоставляется участником в пункте проведения ВНО для отметок о прохождении пробного ВНО.
Если человек зарегистрировался, но хочет отказаться от участия в пробном ВНО, он может в течение четырнадцати дней (учитывая последний день установленного срока регистрации) направить соответствующее заявление. В случае невыполнения указанного условия средства, уплаченные за участие в пробном ВНО, остаются в распоряжении Харьковского регионального центра оценивания качества образования. При этом абитуриент имеет право получить комплект тестовых материалов пробного ВНО в соответствующем пункте проведения в течение трех рабочих дней (учитывая день проведения). Такое же право на комплект тестовых материалов имеет и абитуриент, который зарегистрировался, но не участвовал в пробном ВНО.
Абитуриент, заплативший деньги за участие в пробном ВНО позднее трех рабочих дней после последнего дня установленного срока регистрации, не подлежит регистрации, а уплаченные средства возвращаются на основании письменного заявления.
Внимание! Каждый участник сможет принять участие только в одном тестировании в день проведения пробного ВНО.
Важные даты:
09.01- 31.01. 2018 - регистрация на пробное внешнее независимое оценивание;
до 07.02. 2018 - осуществление оплаты участия в пробном внешнем независимом оценивании;
до 01.03. 2018 - размещение информации о времени и месте прохождения пробного внешнего независимого оценивания;
24.03. 2018 - проведение пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе;
24-26.03. 2018 - введение участниками ответов в сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе»;
26.03. 2018 - обнародование правильных ответов к задачам пробного ВНО по украинскому языку и литературе;
30.03. 2018 - объявление результатов пробного внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе;
31.03. 2018 - проведение пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам;
31.03-02.04. 2018 - введение участниками ответов в сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам»;
02.04. 2018 - обнародование правильных ответов к задачам пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам;
06.04. 2018 - объявление результатов пробного внешнего независимого оценивания по биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии, английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам.
Правительство утвердило порядок и методику проведения расчетов индекса конкурентоспособности регионов (постановление КМУ 1029 от 20.12.2017). В показатели, применяемые для расчета, включено качество общего среднего образования, в том числе доля выпускников общеобразовательных учебных заведений, которые получили по результатам внешнего независимого оценивания по украинскому и иностранным языкам, математике 160 баллов и выше.
Регистрация на основную сессию ВНО будет проходить с 6 февраля по 19 марта.
В частности, пункт 12 Порядка проведения ВНО дополнен требованием о необходимости оснащения аудиторий, где проводится тестирование по иностранному языку, устройствами для проигрывания аудиокомпакт-дисков со звуковой записью (аудиоцентр, аудиопроигрыватель, магнитола, компьютер и т.п.) с мощностью акустической системы не менее 10 Вт, с частотой не хуже 100 Гц - 20000 Гц.
Кроме этого установлено: внешнее независимое оценивание по иностранным языкам может проходить только в аудиториях на 15 рабочих мест.
Внесение изменений связано с введением с 2018 года в тестах по иностранным языкам задач, направленных на проверку умений и навыков понимания речи на слух (аудирование). В связи с этим возникла необходимость расширить перечень требований к обустройству пунктов проведения ВНО.
В связи с этим правительство приняло решение о перенаправлении не распределенной в 2017 году образовательной субвенции для территорий Донецкой и Луганской областей, на которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в неполном объеме свои полномочия. Предполагается, что указанные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы заведений общего среднего образования, в том числе и на приобретение устройств для проигрывания компакт-дисков со звуковой записью с целью создания условий для подготовки и проведения внешнего независимого оценивания по иностранным языкам.
Образцы тетрадей и аудиотекстов размещены по ссылкам:
английский язык http://testportal.gov.ua/taskcertifiedeng/,
немецкий язык http://testportal.gov.ua/taskcertifiedger/,
французский язык http://testportal.gov.ua/taskcertifiedfra/,
испанский язык http://testportal.gov.ua/taskcertifiedesp/.
Ознакомиться с демонстрационными вариантами тестовых тетрадей можно, открыв тетрадь в формате пдф.
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