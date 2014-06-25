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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах за самовольное строительство заправки выписали 1,5 млн. грн. штрафа

Сумской окружной админсуд подтвердил правомерность действий Управления Госархстройинспекции в Сумской области относительно заказчика строительства ООО "Даск Ойл".

Во время внеплановой проверки реконструкции автомобильной газозаправочной компрессорной станции в поселке Сад инспекторы обнаружили нарушения градостроительного законодательства. В частности, компания проводила строительные работы без разрешения, необходимого для объектов значительного класса последствий.
По результатам проверки были составлены акт и протокол о правонарушении в сфере градостроительной деятельности, а также вынесено предписание. Кроме того, на заказчика строительства был наложен штраф в 1,515 млн. грн.
Не согласившись с этим решением, компания обратилась в суд с требованием признать его противоправным и отменить. Но суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Право Самовольное строительство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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