В Сумах за самовольное строительство заправки выписали 1,5 млн. грн. штрафа Сумской окружной админсуд подтвердил правомерность действий Управления Госархстройинспекции в Сумской области относительно заказчика строительства ООО "Даск Ойл".

Во время внеплановой проверки реконструкции автомобильной газозаправочной компрессорной станции в поселке Сад инспекторы обнаружили нарушения градостроительного законодательства. В частности, компания проводила строительные работы без разрешения, необходимого для объектов значительного класса последствий.

По результатам проверки были составлены акт и протокол о правонарушении в сфере градостроительной деятельности, а также вынесено предписание. Кроме того, на заказчика строительства был наложен штраф в 1,515 млн. грн.

Не согласившись с этим решением, компания обратилась в суд с требованием признать его противоправным и отменить. Но суд отказал истцу в удовлетворении требований.