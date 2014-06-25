Во время внеплановой проверки реконструкции автомобильной газозаправочной компрессорной станции в поселке Сад инспекторы обнаружили нарушения градостроительного законодательства. В частности, компания проводила строительные работы без разрешения, необходимого для объектов значительного класса последствий.
По результатам проверки были составлены акт и протокол о правонарушении в сфере градостроительной деятельности, а также вынесено предписание. Кроме того, на заказчика строительства был наложен штраф в 1,515 млн. грн.
Не согласившись с этим решением, компания обратилась в суд с требованием признать его противоправным и отменить. Но суд отказал истцу в удовлетворении требований.
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