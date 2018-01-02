Сумской бегун победил в Казахстане 20 января в г. Усть-Каменогорск (Казахстан) прошли IV Международные соревнования на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рипаковой.

Успешно выступил на этих соревнованиях сумской легкоатлет Виталий Бутрым. В беге на 400 м он победил со временем 46,90 с, установив рекорд соревнований.