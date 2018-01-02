Сумской бегун победил в Казахстане

Успешно выступил на этих соревнованиях сумской легкоатлет Виталий Бутрым. В беге на 400 м он победил со временем 46,90 с, установив рекорд соревнований.
20 января чешский Яблонец принимал международный легкоатлетический турнир в помещении....
Во время торжественного парада Открытого чемпионата Сумской области по легкой атлетике в помещении состоялось награждение памятными призами спортсменов, которые принесли...
15-16 января в манеже СумГУ состоялся чемпионат Сумской области по легкой атлетике в помещении....
Соревнования состоятся 15-16 января в легкоатлетическом манеже СумГУ....
9-10 января в Киеве в манеже КМШВСМ состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты»....