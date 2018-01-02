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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0059

Патрульные задержали уклониста от исправительных работ

Во время патрулирования города, на улице Героев Крут, инспекторы увидели мужчину, который нарушал общественный порядок вблизи супермаркета.

Установив его личность, стражи порядка обнаружили, что 35-летний сумчанин находится в активном розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 389 (уклонение от отбывания общественных или исправительных работ лицом, осужденным к этому наказанию) УК.

Патрульные доставили мужчину в отделение полиции и передали следователям.

Право Патрульная полиция
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