Патрульные задержали уклониста от исправительных работ

Установив его личность, стражи порядка обнаружили, что 35-летний сумчанин находится в активном розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 389 (уклонение от отбывания общественных или исправительных работ лицом, осужденным к этому наказанию) УК.
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