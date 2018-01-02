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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21254

В течение 4 часов полиция разыскала и вернула домой несовершеннолетнюю беглянку

Из-за недоразумения в семье 16-летняя девушка покинула родных и уехала в областной центр устраивать самостоятельную жизнь. На поиски путешественницы были ориентированы все дежурные патрули и автоэкипажей полиции, и в тот же день, вечером, девушку разыскали и вернули в семью.

Происшествие произошло в Лебедине. В дежурную часть местного отделения полиции обратилась женщина, которые заявила об исчезновении своей 16-летней дочери. Записку о том, что она решила «жить сама и проблемы решать сама», девушка оставила отцу и бабушке. Родственники попытались позвонить на мобильный школьницы, но она, очевидно, изменила сим-карту телефона, поскольку «абонент находился вне зоны». Куда и к кому могла поехать несовершеннолетняя, семья не имела ни малейшего представления, однако бабушка обратила внимание на то, что у ребенка при себе была небольшая сумма денег, которую она дала по просьбе внучки якобы для прохождения ВНО.

На поиски беглянки был поднят весь личный состав лебединского отделения полиции и соседних районов, ее искали у подруг, родственников и знакомых, на железнодорожных и автовокзалах, опрашивались водители междугородного транспорта. Наряду с этим, поиски велись и в областном центре, куда, скорее всего, и поехала девушка.

«И такая работа дала свой результат, - комментирует событие начальник сектора ювенальной превенции УПД ГУНП Сергей Тарасенко. - Несовершеннолетнюю беглянку нашли в тот же день, около девяти вечера, в одном из спальных районов Сум, в компании молодого иностранца. После проведенной беседы ее доставили домой и передали на руки озабоченным родственникам».

Работники полиции вновь призывают родителей, опекунов, попечителей, на чьем содержании находятся несовершеннолетние, больше времени и усилий уделять своим детям и воспитанникам, интересоваться их окружением, друзьями, делами и учебой. В случае недоразумений - находить совместные решения, вместе решать как бытовые проблемы, так и межличностные отношения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Лебедин Сбежавший ребенок
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