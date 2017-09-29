Сумчан запрошують на зустріч із призеркою Олімпійських ігор

Митці, спортсмени, громадські та культурні діячі, лідери думок, експерти, - словом, усі ті, з кого дійсно хочеться брати приклад, – щомісяця це розмова про шлях до успіху, мотивацію та долання перешкод. Перший гість проекту – легендарна біатлоністка Олена Петрова, яка цього року відзначає 20-річчя своєї олімпійської срібної медалі.
Вона народилася в Удмуртії, але принесла спортивну славу Україні та Сумам. Чим живе легендарна спортсменка тепер, як готується провести період олімпійських ігор 2018 року, які спортивні проекти чекають на Суми найближчим часом – про це поговоримо із Оленою Петровою в рамках проекту «Ті, хто надихають». Подія відбудеться 25 січня. Початок – о 18:30.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Телефон: (0542) 701 904. Вхід вільний.
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