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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27184

Сумчан запрошують на зустріч із призеркою Олімпійських ігор

Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають».

Митці, спортсмени, громадські та культурні діячі, лідери думок, експерти, - словом, усі ті, з кого дійсно хочеться брати приклад, – щомісяця це розмова про шлях до успіху, мотивацію та долання перешкод. Перший гість проекту – легендарна біатлоністка Олена Петрова, яка цього року відзначає 20-річчя своєї олімпійської срібної медалі.

Вона народилася в Удмуртії, але принесла спортивну славу Україні та Сумам. Чим живе легендарна спортсменка тепер, як готується провести період олімпійських ігор 2018 року, які спортивні проекти чекають на Суми найближчим часом – про це поговоримо із Оленою Петровою в рамках проекту «Ті, хто надихають». Подія відбудеться 25 січня. Початок – о 18:30.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Телефон: (0542) 701 904. Вхід вільний.

Спорт Елена Петрова Книгарня Є
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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