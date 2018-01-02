В Сумах маршрутка сбила пешехода 22 января по проспекту Курскому маршрутное такси марки «Рута» совершила наезд на 53-летнего местного жителя.

Автопроисшествие произошло около 18.00 по проспекту Курской в районе дома №22.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель маршрутного такси, совершил наезд на 53-летнего сумчанина, который переходил дорогу в 30 метрах от нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате этого пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу. В медучреждении травмированному мужчине установили предварительный диагноз: политравма и травматический шок. Проводится дальнейшее медицинское обследование пострадавшего.

Транспортное средство пока изъято работниками полиции для проведения необходимых экспертных исследований. Что касается водителя маршрутки, то, по результатам проверки на опьянение, он оказался трезвым.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

С целью выяснения всех обстоятельств данного ДТП полицейские обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями этого события, обратиться в Сумской отдел полиции по адресу: улица Первомайская, 21 или позвонить на телефоны дежурной части Сумского ОП (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02 или на круглосуточную телефонную линию 102.

Полиция в очередной раз обращается ко всем автомобилистам и другим участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не допускать превышения скорости на автодорогах, пересекать дорогу в определенных для этого местах, всегда при движении на дороге учитывать погодные условия и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.