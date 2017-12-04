Сумские пенсионеры получили 200 миллионов за январь Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь.

Общая потребность в средствах на этот месяц составляет 245,1 млн гривен. По состоянию на 22 января на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 199,8 млн грн, что соответствует 22-му числу графика поденного финансирования.