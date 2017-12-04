Сумские пенсионеры получили 200 миллионов за январь

Общая потребность в средствах на этот месяц составляет 245,1 млн гривен. По состоянию на 22 января на обеспечение пенсий направлены средства в объеме 199,8 млн грн, что соответствует 22-му числу графика поденного финансирования.
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района....
Для удобства граждан и обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных дней в январе 2018 года Пенсионный фонд начал выплату...
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за декабрь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за декабрь 2017 года....