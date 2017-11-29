Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48220

Сумчан запрошують пограти родинами

Родинна краєзнавча гра «Загадкові та прекрасні Суми» пройде цієї суботи в «Книгарні Є».

Книгарня «Є» та ГО «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Триторія» запрошують дітей віком від 8 років та їхніх батьків, бабусь, дідусів, братиків та сестричок на родинну гру «Загадкові та прекрасні Суми», що відбудеться 27 січня. Початок – о 12.00.

Маємо нагоду помандрувати обласним центром: загадковим, невідомим, таємничим і таким рідним. Подивитись іншим поглядом на звичні будинки і дворики, позаглядати у найвіддаленіші закутки, побачити щось нове та незнане у вже давно відомому. Відчути ритм міста, послухати його голос, побачити його серце. Допоможе нам у цьому унікальна інформаційна освітньо-краєзнавча гра-лото «Загадкові та прекрасні Суми». 120 запитань та ілюстрацій, які допомаожуть більше дізнатися про видатних людей та краєзнавчі об’єкти міста, його минуле і теперішнє.

Не просто грати – розвиватися, адже інтелектуальні ігри гарно розвивають мовленнєві навички, інтелект, увагу, логічне мислення, здорове сприйняття і фотографічну пам'ять. Навчають порівнювати, аналізувати, класифікувати, узагальнювати, розвивають навички роботи у команді, формують гармонійно розвинену особистість. І головне –дають змогу весело та пізнавально провести час з найріднішими нам людьми.

До участі запрошуються родинні команди: мінімальна кількість – 2 учасники: дорослий+дитина, максимальна – 4.

Обов’язкова реєстрація команд за телефоном 066 4244768 Наталка Лебедь.

Головний приз – комплект гри, який отримає на згадку команда-переможець.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.

Фото
Досуг Игра Книгарня Є Краеведение
view counter

По тематике

Вчера 12:54

Сумчан запрошують на творчу зустріч із дитячою письменницею

Книгарня «Є» запрошує дітей віком від 8 років та їхніх батьків на творчу зустріч з Мариною Рибалкою - дитячою письменницею...

Сумчан запрошують на зустріч із призеркою Олімпійських ігор
Вчера 10:27

Сумчан запрошують на зустріч із призеркою Олімпійських ігор

Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають»....

У Сумах підіб’ють літературні підсумки року
22.01.2018 08:10

У Сумах підіб’ють літературні підсумки року

Суми підводять літературні підсумки року, що минув....

У Сумах презентували краєзнавчі новинки
11.01.2018 10:54

У Сумах презентували краєзнавчі новинки

До 79 річниці створення Сумської області в обласній науковій бібліотеці презентували серію із 14 унікальних науково-документальних книжок з краєзнавства, виданих...

У Суми їде Курков
29.11.2017 12:28

У Суми їде Курков

Книгарня «Є» у Сумах, видавництво «Астролябія», спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» запрошують на презентацію книжки Андрія Куркова «Рух «Емаус». Історія солідарності» за...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.