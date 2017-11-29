Сумчан запрошують пограти родинами Родинна краєзнавча гра «Загадкові та прекрасні Суми» пройде цієї суботи в «Книгарні Є».

Книгарня «Є» та ГО «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Триторія» запрошують дітей віком від 8 років та їхніх батьків, бабусь, дідусів, братиків та сестричок на родинну гру «Загадкові та прекрасні Суми», що відбудеться 27 січня. Початок – о 12.00.

Маємо нагоду помандрувати обласним центром: загадковим, невідомим, таємничим і таким рідним. Подивитись іншим поглядом на звичні будинки і дворики, позаглядати у найвіддаленіші закутки, побачити щось нове та незнане у вже давно відомому. Відчути ритм міста, послухати його голос, побачити його серце. Допоможе нам у цьому унікальна інформаційна освітньо-краєзнавча гра-лото «Загадкові та прекрасні Суми». 120 запитань та ілюстрацій, які допомаожуть більше дізнатися про видатних людей та краєзнавчі об’єкти міста, його минуле і теперішнє.

Не просто грати – розвиватися, адже інтелектуальні ігри гарно розвивають мовленнєві навички, інтелект, увагу, логічне мислення, здорове сприйняття і фотографічну пам'ять. Навчають порівнювати, аналізувати, класифікувати, узагальнювати, розвивають навички роботи у команді, формують гармонійно розвинену особистість. І головне –дають змогу весело та пізнавально провести час з найріднішими нам людьми.

До участі запрошуються родинні команди: мінімальна кількість – 2 учасники: дорослий+дитина, максимальна – 4.

Обов’язкова реєстрація команд за телефоном 066 4244768 Наталка Лебедь.

Головний приз – комплект гри, який отримає на згадку команда-переможець.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.