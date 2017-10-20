Сумчан запрошують на творчу зустріч із дитячою письменницею

Подія відбудеться у неділю, 28 січня. Початок – о 14:00.
Будьте обережні зі своїми бажаннями: вони мають звичку здійснюватись. Це доводить дитяча письменниця Марина Рибалко у трилогії «Марічка і Червоний Король». Велика історія про дружбу та випробування, про кохання і про важливі рішення у житті. Кожний характер у цій трилогії – особистість, незважаючи на юний вік. Герої книжки мають захоплення, які впливають на їхнє життя.
Марина Рибалко розповість, як її різноманітні захоплення роблять життя яскравішим. Зокрема, ви дізнаєтесь чимало нового про літаки, незвичайні можливості фарб та олівців, а також про те, як зі звичайної ляльки зробити неповторну красуню. Письменниця запрошує сумських читайликів та їхніх матусь і татусів поділитись і своїми захопленнями.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.
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