За 2017 год прокуратура рассмотрела больше 6 тысяч обращений В течение 2017 года в органы прокуратуры Сумской области поступило 6 311 обращений.

Большинство касалось вопросов досудебного расследования. Незначительным была количество обращений по вопросам представительства интересов граждан и государства в суде, участия в уголовном производстве, надзора за соблюдением уголовно-исполнительного законодательства, прав детей и по кадровым вопросам.

По результатам рассмотрения 352 обращений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В отдельных случаях приняты меры к полному или частичному восстановлению прав и законных интересов заявителя. Если же требования заявителя, изложенные в обращении, признаны необоснованными, то ему было отказано в удовлетворении обращения. Также заявителям предоставлялись разъяснения относительно компетенции органов и по вопросам правового характера. Обращения, которые не соответствовали требованиям, возвращены заявителям или оставлены без рассмотрения. Возможностью подать обращение посредством телефонной связи воспользовались 32 гражданина, средствами электронной связи - 96.

«В качестве примера, в Сумскую местную прокуратуру поступило обращение сельского головы относительно представительства интересов сельского совета в суде с целью возврата задолженности от общества с ограниченной ответственностью по договору купли-продажи земельного участка. По результатам рассмотрения обращения местной прокуратурой подан иск в Хозяйственный суд Сумской области. Благодаря принципиальной позиции местной прокуратуры в коммунальную собственность возвращено 400 тыс. грн, а сельский голова, направил благодарственное письмо в адрес местной прокуратуры», - сообщила начальник отдела прокуратуры Сумской области Ольга Таранушич, пишет пресс-служба прокуратуры области.