Бомж обокрал пустившего его переночевать шосткинца Кражей отблагодарил за проявление милосердия 46-летний бездомный своему знакомому, который предложил ему ночлег в квартире.

В полицию с заявлением о краже обратилась 35-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что из квартиры, где ее брат проводит ремонт, похищен перфоратор и шуруповерт.

Полицейские опросили 37-летнего родственника потерпевшей, который рассказал, что накануне увидел в подъезде многоэтажки знакомого, который собирался там ночевать. Сжалившись над бездомным, он предложил ему переночевать в квартире сестры. Однако, вернувшись утром, обнаружил, что знакомый исчез, а вместе с ним пропали и электроинструменты. По словам опрометчивого шосткинца, злоумышленник, скорее всего, убежал из квартиры через балкон, ведь квартира находится на первом этаже.

Правоохранители провели необходимые поисковые мероприятия и установили место нахождения подозреваемого. Оказалось, что неоднократно судимый 46-летний местный житель, который злоупотребляет спиртными напитками, успел сбыть украденный инструмент случайному прохожему за 50 гривен, а деньги потратил на алкоголь.

Следователи полиции открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.