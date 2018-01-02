Сумские хоккеистки отличились в Борисполе 18-21 января в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2005-2006 г.р.

В турнире приняли участие 7 команд, в том числе 4 из Сум. По итогам кругового турнира первое место завоевали хозяйки чемпионата «Колосок-1», которые обыграли всех соперников. Второй стала команда СДЮШОР «Динамо-1» под руководством Наталья Ткач, третьей – СДЮШОР «Динамо-2».