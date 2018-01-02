На Сумщине грузовик застрял на железнодорожном переезде Спасатели отбуксировали грузовик, разблокировав движение транспорта на железнодорожном переезде.

22 января в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи. В г.. Глухов на пересечении объездной автодороги и переезда участка железной дороги Глухов-Шостка, поднимаясь на повышение рельефа местности, застряла фура Volvo, заблокировав движение автотранспорта. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели установили, что на данной части ул. Есманський путь образовался затор автомобиль Volvo заблокировал проезд для грузовика КамАЗ, прицеп которой оказался на железнодорожном полотне. Также не могли проехать до 10 легковушек, которые, пытаясь объехать застрявшие транспортные средства, попали в заносов на обочине.

Специалисты Службы спасения помогли владельцам легковых автомобилей вытолкать их транспорт на безопасный участок дороги. После того пожарный автомобиль соединили с прицеп с КамАЗом и отбуксировали грузовик. Между тем фура самостоятельно смогла подняться на возвышение и продолжила движение. Никому из участников затора медицинская помощь не понадобилась.

Всего в операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.