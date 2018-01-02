Изобретательность «любителя» наркотиков не помогла ему избежать ответственности Оригинальное убежище для своих наркотических запасов оборудовал 20-летний житель одного из сел Бурынского района.

К оперативным сотрудникам Бурынского отделения полиции поступила информация от жителей одного из сел района, что 20-летний односельчанин может хранить наркотики. С целью проверки информации, полицейские отправились в поселок. Они встретили подозреваемого недалеко от местной реки. При внешнем осмотре, у юноши правоохранители обнаружили и изъяли бумажный сверток с измельченным сухим веществом, похожим на марихуану. А уже через несколько минут нашли и основной запас «наркотического зелья», который молодой человек хранил поблизости на берегу в старом пне.

«В тайнике полицейские обнаружили и изъяли три стеклянные банки, заполненные высушенной коноплей, общим весом около 150 граммов, - говорит Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Сам подозреваемый не ожидал, что его тайник найдут так скоро, ведь рассчитывал пользоваться этим «запасом» ближайшие три-четыре месяца».

Изъятую «находку» экспертиза признала, как особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен.

В настоящее время материалы уголовного производства по ч.1 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины относительно незаконного хранения наркотических средств, направлено в суд, который и определит степень вины и наказания за совершенное преступление, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.