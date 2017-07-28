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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3269

На Сумщине задержали подозреваемых в похищении людей

Благодаря удачно проведенным мероприятиям, полицейские и пограничники Сумщины предупредили попытку злоумышленников сбежать в Российскую Федерацию.

Когда сумские правоохранители получили от своих киевских коллег информацию, что преступники, убегая от правосудия, скорее всего могут последовать через Сумщину, сразу начали оперативные и профилактические мероприятия.

«Сумщина - регион пограничный. Она граничит сразу с тремя областями Российской Федерации, поэтому мы должны были максимально перекрыть нарядами и постами все пограничные районы, - говорит начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. - К тому времени нам уже были известны фамилии разыскиваемых. На разоблачение и задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав полиции региона. Выставлены посты на дорогах, проверяли все подозрительные авто, были усилены и наряды полиции, дежурившие на железнодорожных вокзалах. Участковые и оперативные сотрудники активно сотрудничали с населением, призывая их сообщать обо всех незнакомых машинах и подозрительных лицах. Усилили свои наряды и посты и работники пограничной службы. В течение всего времени, пока продолжались мероприятия, мы постоянно обменивались информацией и поддерживали связь со своими киевскими коллегами».

Такая целенаправленная работа дала свой положительный результат: была получена оперативная информация, что лиц, похожих на разыскиваемых, видели в пограничном городе Дружба на Ямпольщине. Понимая, что последние могут находиться в развлекательных заведениях города, полицейские совместно с пограничниками отрабатывали именно такие места. Предчувствие полицейских не подвело. «Гостями» Сумщины оказались те же разыскиваемые лица. Задержали их четко и без лишнего шума.

Сегодня они переданы инициатору розыска и уже доставлены в Киев для проведения дальнейших следственных действий, сообщает Отдел коммуникации в Сумской области.

Право Похищение
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