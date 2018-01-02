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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36166

В Недригайлове дружеское застолье закончилось кражей

Два приятеля коротали вечер за бутылкой водки. А когда один из них решил немного отдохнуть, другой воспользовался моментом и обокрал его.

С заявлением о краже к участковому офицеру полиции обратился 40-летний житель Недригайлова. Он рассказал, что накануне к нему в гости приезжал приятель, после визита которого у него исчезла банковская карточка.

Полицейский разыскал товарища заявителя. Им оказался 28-летний житель района, который уже имел судимости за имущественные преступления. Полицейский выяснил, что, находясь в гостях у приятеля, с которым они устроили застолье, мужчина решил украсть его банковскую карточку, лежащую на столе с указанным пин-кодом на карточке. Поэтому, когда хозяин дома отвлекся, он незаметно взял ее, а распрощавшись, пошел снимать деньги. С его счету он снял три тысячи гривен, часть из которых уже успел потратить.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Недригайлов
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